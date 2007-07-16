Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию SEO-специалиста

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.

Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!

В данный момент мы открываем вакансию SEO-специалиста.

В ваши задачи будет входить:

– Прогнозирование и оценка поискового спроса в будущем.

– SEO-аудит уже существующих и новых проектов, в том числе на этапе разработки.

– Поиск точек роста, оценка рисков и расширение семантического ядра.

– Мониторинг позиций в выдаче поисковых систем.

– Постановка гипотез и разработка тестов для исследования алгоритмов ранжирования ПС.

– Линкбилдинг.

– Автоматизация поисковой оптимизации.

Что нужно знать:

– Знание систем веб-аналитики.

– Принципы работы алгоритмов поисковых систем.

– Факторы, влияющие на индексацию и ранжирование в ПС

– Методы расширения семантического ядра.

– Базовые знания HTML, CSS, JS, основных фильтров ПС инструменты анализа SEO.

Для вас:

– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «SEO-специалист».