Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию SEO-специалиста

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.
Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!
В данный момент мы открываем вакансию SEO-специалиста.
В ваши задачи будет входить:
– Прогнозирование и оценка поискового спроса в будущем.
– SEO-аудит уже существующих и новых проектов, в том числе на этапе разработки.
– Поиск точек роста, оценка рисков и расширение семантического ядра.
– Мониторинг позиций в выдаче поисковых систем.
– Постановка гипотез и разработка тестов для исследования алгоритмов ранжирования ПС.
– Линкбилдинг.
– Автоматизация поисковой оптимизации.
Что нужно знать:
– Знание систем веб-аналитики.
– Принципы работы алгоритмов поисковых систем.
– Факторы, влияющие на индексацию и ранжирование в ПС
– Методы расширения семантического ядра.
– Базовые знания HTML, CSS, JS, основных фильтров ПС инструменты анализа SEO.
Для вас:
– Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «SEO-специалист».
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