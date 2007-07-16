Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию SEO-специалиста

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Москва Sports.ru ЧМ-2018 натив Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 22 миллиона человек и постоянно растет.

    Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!

    В данный момент мы открываем вакансию SEO-специалиста.

    В ваши задачи будет входить:

    – Прогнозирование и оценка поискового спроса в будущем.

    – SEO-аудит уже существующих и новых проектов, в том числе на этапе разработки.

     – Поиск точек роста, оценка рисков и расширение семантического ядра.

    – Мониторинг позиций в выдаче поисковых систем.

     – Постановка гипотез и разработка тестов для исследования алгоритмов ранжирования ПС.

    – Линкбилдинг.

    – Автоматизация поисковой оптимизации.

    Что нужно знать:

    – Знание систем веб-аналитики.

    – Принципы работы алгоритмов поисковых систем.

    – Факторы, влияющие на индексацию и ранжирование в ПС

    – Методы расширения семантического ядра.

    – Базовые знания HTML, CSS, JS, основных фильтров ПС инструменты анализа SEO.

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «SEO-специалист».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться