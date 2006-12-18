Защитник «Оренбурга» Малых: «Лимит можно ужесточить, чтобы было побольше наших, как в ЦСКА»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых выступил за ужесточение лимита на легионеров.
«Отменять лимит на легионеров, наверное, не стоит. Его можно ужесточить, чтобы на поле было меньше иностранцев, а побольше наших, как в ЦСКА. Наших, российских игроков, которые здесь родились.
Что касается натурализации, то я не против таких, как Марио Фернандес. Но если этот футболист такой же, как и все, или еще хуже.
Например, Щенников ничем не хуже, чем тот же Рауш. Но Рауша натурализовали, и он в сборной. А чем Лунев хуже Гильерме?
У нас много проблем, начиная с детского футбола и заканчивая тем, что в Европе из россиян играет только Головин. Если посмотреть на клубы, то в каждой команде минимум 5-6 иностранцев, и все они играют.
Соответственно, нашим остается по 5-6 мест. Здесь есть проблема. У Черчесова ограничен выбор, мало футболистов, тренер сборной зависит от таких игроков, как Головин, Черышев, Дзюба, Фернандес.
Когда их нет на поле, у сборной большие проблемы», – сказал Малых.