Инстаграм Кокорина: «Не будет никакого митинга. Предлагаем мирно встретиться всем, кто поддерживает Сашу»

В инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось пояснение опубликованному ранее призыву прийти 18 декабря перед заседанием к зданию Московского городского суда и поддержать его и хавбека Павла Мамаева.

«Друзья! По поводу завтрашнего дня – завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу.

Мирно, без всяких криков... Воспринимайте информацию правильно», – говорится в заявлении в сторис.

Мамаев и Кокорин решением суда оставлены в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции, которые рассмотрят 18 декабря.