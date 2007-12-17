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    Инстаграм Кокорина: «Не будет никакого митинга. Предлагаем мирно встретиться всем, кто поддерживает Сашу»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    В инстаграме нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось пояснение опубликованному ранее призыву прийти 18 декабря перед заседанием к зданию Московского городского суда и поддержать его и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Друзья! По поводу завтрашнего дня – завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу.

    Мирно, без всяких криков... Воспринимайте информацию правильно», – говорится в заявлении в сторис.

    Мамаев и Кокорин решением суда оставлены в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции, которые рассмотрят 18 декабря.

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