Жозе Моуринью: «Мы однозначно закончим сезон в топ-6, но сохраняем шансы и на топ-4»

Главный тренер Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) оценил шансы команды пробиться в топ-4 по итогам сезона.

«Могу ли я исправить ситуацию в «МЮ»? Что вы имеете в виду под «исправить»? Выиграть титул? Конечно, нет.

Мы по-прежнему можем завершить сезон в топ-4. Будет непросто. Мы однозначно закончим сезон в топ-6. Но имеем шансы и на первую четверку. Сейчас мы нацеливаемся на пятое место, затем – на четвертое.

Играют ли футболисты за меня? Вы считаете их недобросовестными? Я верю, что у них есть совесть. Вы считаете, что нет.

Футболисты отдают все силы каждый день, каждую минуту. Их можно было бы называть недобросовестными, если бы они не выкладывались.

Игроки на поле отдали все силы. Нельзя сравнивать интенсивность и физическую готовность . Но, несмотря на это, мы оставались в игре вплоть до третьего гола.

Сегодня победила сильнейшая команда, но победила она в тот период, когда она не была сильнее. В первые 20 минут была большая разница между командами, соперник был лучше и сильнее, у них все получалось лучше, чем у нас.

В итоге мы пропустили мячи, которые в другой ситуации отразил бы. К сожалению, там были рикошеты.

Футболисты отдали все, но в интенсивности, физической готовности, прессинге и движении была разница. Соперник был быстр и агрессивен, нам было тяжело справляться с этим.

В первые 20 минут у нас не было времени на передышку, настолько сильное было давление. Я все еще чувствую усталость, глядя на , я устал, наблюдая за этим парнем», – сказал Моуринью.