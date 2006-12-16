Юрген Клопп: «МЮ» не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы над (3:1).

«Я на седьмом небе от счастья от нашей игры. Парни сыграли просто блистательно. Мы видели состав «МЮ», их уровень, как организованно они действовали и бились сзади.

Мы неплохо выбрали время для выхода Шакири. Нам был необходим игрок, который сможет забить. Но как же ребята боролись. Это была смесь настоящей борьбы и реальной игры в футбол против очень сильного соперника. «Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали.

Мы пропустили, но парни хотели все исправить для . Принять это на поле было тяжело, но мы сплотились и продолжили в том же духе.

Сегодня мы играли с «МЮ». О титуле мы и секунду не думали. Мы хотели победить, это было непросто. Мы знаем, что у нас хорошая команда. Нужно доказывать это и продолжать в том же духе», – сказал Клопп.