Юрген Клопп: «МЮ» не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1).
«Я на седьмом небе от счастья от нашей игры. Парни сыграли просто блистательно. Мы видели состав «МЮ», их уровень, как организованно они действовали и бились сзади.
Мы неплохо выбрали время для выхода Шакири. Нам был необходим игрок, который сможет забить. Но как же ребята боролись. Это была смесь настоящей борьбы и реальной игры в футбол против очень сильного соперника. «Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали.
Мы пропустили, но парни хотели все исправить для Алиссона. Принять это на поле было тяжело, но мы сплотились и продолжили в том же духе.
Сегодня мы играли с «МЮ». О титуле мы и секунду не думали. Мы хотели победить, это было непросто. Мы знаем, что у нас хорошая команда. Нужно доказывать это и продолжать в том же духе», – сказал Клопп.