Клопп о трофеях: «Если в жизни учитываются только победы, а усилия не в счет, значит жизнь – дерьмо»

Главный тренер Юрген Клопп считает, что его работу нельзя оценивать только по трофеям.

Тренер Жозе Моуринью перед матчем команд в 17-м туре АПЛ заявил, что трофеи важны и что «Ливерпуль» наверняка поставил перед собой цель выиграть премьер-лигу.

«Это правда, но я прямо должен, я обязан выигрывать [трофеи]?

Я должен извлекать максимум из того, что клуб предлагает мне. Я в это верю.

Если люди говорят, что кампания в Лиге чемпионов в прошлом сезоне не была успешной, потому что мы не выиграли трофей, я не могу ничего с этим поделать. Финиш не был удачным, но сама гонка была блестящей.

Я наслаждался тем сезоном. Выход в финал – это фантастика. Но если во всех сферах жизни, включая работу, учитываются только лучшие результаты, а усилия и попытки не в счет, значит жизнь – это дерьмо.

Я люблю вызовы, извлекать максимальную пользу из чего-то. Так я учусь чему-то в жизни, в футболе. Другие люди должны судить об этом.

Давление идет извне: люди говорят, что я должен уйти, если не выиграю трофей. Когда вы найдете кого-то, кто может делать эту работу лучше, вы должны нанять его. Пока этого не произошло, нужно доверять парню на скамье на 100 процентов.

Мы чувствуем, что сейчас в клубе на все 100 верный симбиоз между всеми людьми. До сих пор мы использовали это обстоятельство очень хорошо.

Воскресный матч касается только , а не того, чего мы добьемся в этом сезоне. Речь идет лишь о следующих трех очках», – сказал Клопп.