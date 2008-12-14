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    Адвокат Кокориных: «Результаты судмедэкспертизы говорят, что братьев и других обвиняемых по этому делу нужно немедленно освободить»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о новых подробностях дела.

    «Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

    Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы.

    Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых.

    Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», – написала Стукалова.

    Напомним, что недавно арест футболистов был продлен до 8 февраля.

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