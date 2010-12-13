Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»

может летом уволить главного тренера Лучано Спаллетти, сообщили сразу несколько ведущих итальянских спортивных сайтов.

Руководство клуба недовольно вылетом из Лиги чемпионов, однако увольнение Спаллетти вряд ли состоится зимой.

Основным кандидатом на смену Спаллетти считается Антонио Конте, который находится без работы, а также хорошо знаком с новым генеральным директором «Интера» Беппе Мароттой по совместной работе в .

Еще одним кандидатом называют главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который в сентябре заявлял, что однажды хочет возглавить «Интер».

Также миланский клуб может пригласить на работу Жозе Моуринью, если тот будет уволен из .