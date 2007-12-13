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    Жозе Моуринью: «С этим составом и всеми нашими проблемами мы набрали необходимое количество очков»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Валенсия Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Валенсией» (1:2) в Лиге чемпионов.

    «Мы дважды забили, но при этом проиграли, а не выиграли! Если отбросить шутки в сторону, то мы были пассивны в первом тайме. Во второй половине нам не хватило движения и желания.

    После разговора в перерыве я был уверен, что все наладится, но мы забили гол в свои ворота, позволив «Валенсии» контролировать игру. 

    Я выпустил двух игроков, и мы тут же заиграли лучше, быстрее, появились опасные моменты. Счет должен быть 2:2, у нас были шансы сравнять.

    Я не сделал никаких выводов после этого матча, ничто меня не удивило. Мы не были великолепны на групповой стадии, но работа сделана, мы идем дальше.

    С этим составом и всеми нашими проблемами мы набрали необходимое количество очков», – сказал Моуринью.

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