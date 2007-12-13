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    Абель Эрнандес: «Чалов – лучший форвард России. Его время в сборной еще настанет»

    Теги ЦСКА Лига чемпионов Сборная России по футболу Абель Эрнандес Федор Чалов Футбол

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес подвел итоги матча с «Реалом» (3:0), а также поделился мнением о перспективах Федора Чалова.

    - Каково это - разгромить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но остаться на четвертом месте и никуда не выйти?

    – Ох, сложно. Это была отличная победа. Вся команда проявила себя великолепно. Да, в Лигу Европы мы не квалифицировались. Но выиграть на «Бернабеу» все равно важно.

    - Что испытывали, когда выходили вместо Чалова?

    – Это все-таки мой дебют в Лиге чемпионов! Крутое чувство, а победить «Реал» - еще круче. Для моей карьеры это что-то невероятное.

    - Что помогло победить «Реал»? Возможно, мотивация и состав соперника?

    – Думаю, в первую очередь то, как играли мы. Давили во всех линиях, бегали все 90 минут, боролись за каждый мяч. Без этого нечего было и думать о победе.

    - Ваш партнер по нападению Чалов забил красивый гол и заканчивает год лучшим бомбардиром чемпионата России. Чем он хорош как нападающий?

    – Чалов - лучший форвард в России. Для меня, но, думаю, не только. Я абсолютно серьезно! Федор еще так молод, но так много забивает.

    - При этом Чалову не доверяют в сборной России. Напрасно?

    – Повторю, Чалов пока молод. Думаю, его время настанет, и уже в следующем матче сборной России он выйдет. И затем сыграет во всех последующих, – сказал Эрнандес.

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