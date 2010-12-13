ЦСКА заработал не менее 21,5 млн евро на групповом этапе ЛЧ, «Локомотив» – 18 млн

Стали известны доходы российских клубов от выступления в групповом турнире текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

, несмотря на последнее место в группе, заработал не менее 21,55 миллиона евро.

15,25 млн армейцы получат за участие в групповом этапе, 5,4 млн – за две победы над «Реалом» и 0,9 млн – за ничью с «Викторией».

Кроме того, ЦСКА положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.

, также занявший четвертое место в квартете, заработал не менее 17,95 млн евро.

15,25 млн красно-зеленые получат за участие в групповом этапе, 2,7 млн – за победу над «Галатасараем».

Кроме того, «Локомотиву» также положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.