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    ЦСКА заработал не менее 21,5 млн евро на групповом этапе ЛЧ, «Локомотив» – 18 млн

    Теги ЦСКА Локомотив Лига чемпионов бизнес Спорт-Экспресс Футбол

    Стали известны доходы российских клубов от выступления в групповом турнире текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    ЦСКА, несмотря на последнее место в группе, заработал не менее 21,55 миллиона евро.

    15,25 млн армейцы получат за участие в групповом этапе, 5,4 млн – за две победы над «Реалом» и 0,9 млн – за ничью с «Викторией».

    Кроме того, ЦСКА положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.

    «Локомотив», также занявший четвертое место в квартете, заработал не менее 17,95 млн евро.

    15,25 млн красно-зеленые получат за участие в групповом этапе, 2,7 млн – за победу над «Галатасараем».

    Кроме того, «Локомотиву» также положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.

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