Роман Бабаев: «Только у ЦСКА совокупная трансферная стоимость игроков увеличилась вдвое с начала сезона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после разгрома «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов рассказал о росте трансферной стоимости футболистов команды.

– Уже завтра европейские клубы завалят ЦСКА предложениями по Чалову, который провел фантастический матч?

– Безусловно, Федя прибавляет. Как и все наши футболисты. Я недавно прочитал, что мы единственная команда, совокупная трансферная стоимость игроков которой увеличилась примерно в два раза по сравнению с началом сезона. Это тоже о многом говорит.

Но мы особенно радуемся за Федора, ведь он наш воспитанник. Видно, что Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал!

– А сразу после игры скауты «Реала» случайно не подходили к вам по его поводу?

– (Смеется.) Нет, до этого пока не дошло. Хотя шутили, что, может быть, даже в перерыве селекционеры мадридцев общались по поводу Феди или Бекао, делали предложения, — сказал Бабаев.