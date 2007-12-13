Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роман Бабаев: «Только у ЦСКА совокупная трансферная стоимость игроков увеличилась вдвое с начала сезона»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов Роман Бабаев Федор Чалов Родриго Бекао Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после разгрома «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов рассказал о росте трансферной стоимости футболистов команды.

    – Уже завтра европейские клубы завалят ЦСКА предложениями по Чалову, который провел фантастический матч?

    – Безусловно, Федя прибавляет. Как и все наши футболисты. Я недавно прочитал, что мы единственная команда, совокупная трансферная стоимость игроков которой увеличилась примерно в два раза по сравнению с началом сезона. Это тоже о многом говорит.

    Но мы особенно радуемся за Федора, ведь он наш воспитанник. Видно, что Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал!

    – А сразу после игры скауты «Реала» случайно не подходили к вам по его поводу?

    – (Смеется.) Нет, до этого пока не дошло. Хотя шутили, что, может быть, даже в перерыве селекционеры мадридцев общались по поводу Феди или Бекао, делали предложения, — сказал Бабаев.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться