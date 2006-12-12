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    Олег Кононов: «Каждая победа «Спартака» – это чудо»

    Теги Спартак Вильярреал Лига Европы Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Вильярреалом» в Лиге Европы.

    «Да, у нас есть травмированные футболисты. Но, думаю, каждая победа – не только в завтрашней игре, – это и есть чудо. Выигрыш означает, что команда сделала много и сотворила чудо. Завтра сыграют те, кто здоров и кто готов.

    И «Спартак», и «Вильярреал» любят атаковать, любят комбинационный футбол. Мы увидели это в Москве. Завтра, по сути, финал группы.

    Каждый понимает, что пойдет дальше, если победит. Завтра наш последний матч в этом году. И так уж совпало, что он и последний в Лиге Европы. Завтрашняя игра самая главная в 2018 году.

    Трудно сказать, как поведет себя «Вильярреал». Есть такая практика, что с приходом нового тренера команда психологически оживает. Поэтому вижу, что так будет и с «Вильярреалом».

    Что до тактики, тут ничего не могу предполагать. Но игроки остались те же. Может, и будут перестроения, но, думаю, незначительные», – сказал Кононов.

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