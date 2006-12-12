Пике купит клуб «Андорра» из пятой испанской лиги

Защитник «Барселоны» в ближайшее время приобретет испанский клуб «Андорра».

Основной целью игрока является создание команды с прицелом на выступление в высших дивизионах испанского футбола.

Ранее Пике говорил о том, что изучает возможность покупки футбольного клуба.

была создана в 1942 году и на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

Пике обещал Кубку Дэвиса 3 миллиарда долларов, но пока больше говорит о волшебстве. Гарантий нет

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