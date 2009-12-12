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    RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Футбол

    Форвард «Челси» Альваро Мората может перейти в «Барселону» летом 2019 года.

    Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника «Реала», сообщает RAC1.

    Начальные переговоры, призванные оценить возможность потенциальной сделки, уже состоялись в Лондоне.

    Мората недоволен своим положением в «Челси» и готов сменить команду, а лондонцы могут отпустить его по приемлемой цене. Клуб купил его летом 2017 года у «Реала» за 65 миллионов евро.

    В «Барселоне» уверены, что Мората удачно впишется в игру команды, но сейчас приоритетная цель — купить центрального защитника.

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