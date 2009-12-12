RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату

Форвард Альваро Мората может перейти в «Барселону» летом 2019 года.

Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника , сообщает RAC1.

Начальные переговоры, призванные оценить возможность потенциальной сделки, уже состоялись в Лондоне.

Мората недоволен своим положением в «Челси» и готов сменить команду, а лондонцы могут отпустить его по приемлемой цене. Клуб купил его летом 2017 года у за 65 миллионов евро.

В «Барселоне» уверены, что Мората удачно впишется в игру команды, но сейчас приоритетная цель — купить центрального защитника.