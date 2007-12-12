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    Юрген Клопп: «В УЕФА уже думали, что могут продолжить турнир без «Ливерпуля». Не в этот раз»

    Теги Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Наполи Мохамед Салах Алиссон Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0). 

    «Салах забил невероятный гол, а Алиссон совершил потрясающий сэйв, я не представляю, как он смог это сделать. Мы могли бы забить больше, но момент Садьо Мане уже не имел никакого значения для положения в турнирной таблице. Это был бурный матч, было много контратак, но мы были к этому готовы.

    В УЕФА, вероятно, уже думали, что они могут продолжить турнир без «Ливерпуля», но не в этот раз. Если мы и могли вылететь из Лиги чемпионов, то не сегодня, а после матча в Неаполе, когда мы заслуживали поражения, но сегодня мы заслужили победу», – сказал Клопп. 

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