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    Гильерме: «Локомотив» не заслуживал пять поражений в группе. Не хватило опыта игры в Лиге чемпионов»

    Теги Локомотив Шальке Лига чемпионов Гильерме Футбол

    Вратарь «Локомотива» Гильерме подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов после поражения от «Шальке» (0:1).

    «У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

    Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола.

    В Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений.

    Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в Лиге чемпионов впервые.

    Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому», – заявил Гильерме.

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