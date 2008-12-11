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    «МЮ» не продаст Погба зимой

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Поль Погба Футбол

    «Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с полузащитником Полем Погба в январе, несмотря на интерес к нему со стороны «Ювентуса».

    Субботний матч АПЛ с «Фулхэмом» (4:1) француз провел в запасе, а в предыдущей игре с «Арсеналом» (2:2) вышел на замену лишь на 75-й минуте.

    Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана и вступал с ним в перепалки. Однако руководство клуба пока не намерено продавать игрока.

    Жозе Моуринью: «У Погба есть потенциал, чтобы стать фантастическим игроком»

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