«МЮ» не продаст Погба зимой

не собирается расставаться с полузащитником Полем Погба в январе, несмотря на интерес к нему со стороны «Ювентуса».

Субботний матч АПЛ с «Фулхэмом» (4:1) француз провел в запасе, а в предыдущей игре с «Арсеналом» (2:2) вышел на замену лишь на 75-й минуте.

Ранее главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана и вступал с ним в перепалки. Однако руководство клуба пока не намерено продавать игрока.

Жозе Моуринью: «У Погба есть потенциал, чтобы стать фантастическим игроком»