Гильерме о Глушакове и Каррере: «Не уверен, что один игрок может уволить тренера»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал конфликт капитана Дениса Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых .

— Вы пять лет были в одной команде с Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики «Спартака» сейчас называют его предателем?

— Удивлен. Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

— Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против Карреры?

— Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Не знаю, что там происходит внутри, – сказал .