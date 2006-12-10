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    Гильерме о Глушакове и Каррере: «Не уверен, что один игрок может уволить тренера»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Гильерме Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал конфликт капитана «Спартака» Дениса Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    — Вы пять лет были в одной команде с Глушаковым. Удивлены тем, что болельщики «Спартака» сейчас называют его предателем?

    — Удивлен. Когда Денис играл в «Локомотиве», я знал его как порядочного человека. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится.

    — Вы верите, что он мог выступать заговорщиком против Карреры?

    — Не знаю. Я не уверен, что один игрок может уволить тренера, но тяжело говорить, потому что это совсем другая команда. Не знаю, что там происходит внутри, – сказал Гильерме.

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