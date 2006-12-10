Агент: «Если Ташаев не будет играть в «Спартаке», могу найти предложения об аренде»

Алан Агузаров, агент полузащитника Александра Ташаева, допустил, что игрок может уйти в аренду в другой клуб.

«Понятное дело, что буду разговаривать с Кононовым, если пойму, что он не видит Сашу в основе. Для меня главное, чтобы Саша играл в футбол. Вне зависимости от того, будет ли это в «Спартаке».

Если Саша не будет играть, могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в «Спартаке». Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.

Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в «Спартак». Сколько в нем было радости и эмоций — сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное — это играть, в идеале — в «Спартаке». Делаем акцент на том, чтобы он играл в «Спартаке».

Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в «Спартаке», буду рассматривать различные варианты», — сказал Агузаров в эфире телеканала «Матч Премьер».