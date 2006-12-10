Владимир Быстров: «Для чего «Зениту» Маркизио? Кто его покупал?»

Бывший полузащитник Владимир Быстров поделился мнением об игре петербургской команды в матче чемпионата России против «Рубина» (1:2)

– Понятно, что «Зенит» разочаровал. Здесь даже нечего развивать эту тему. Зато очень приятное впечатление оставил . Молодые пацаны, среди которых есть ребята из Питера, добились такого результат на выезде. А что касается «Зенита» – это внутреннее дело команды, почему она не показывает тот футбол, которого ждут болельщики.

– При этом «Зенит» – зимний чемпион. Это говорит о слабости РПЛ?

– Почему? Это говорит о том, что у нас очень интересный чемпионат, упорный. Семаку удалось набрать очки там, где это, казалось, было невозможно. А от осечек никто не застрахован. Впереди зимние сборы. Все еще можно наладить. Думаю, последуют приобретения. Нужно понимать, что тренер пришел в команду, которую он не набирал.

– Летом «Зенит» приобрел Маркизио.

– Вот это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба.

– Кто еще из игроков у вас вызывает серьезные вопросы?

– Я сейчас говорю про последние приобретения. Летом же только Маркизио пришел в команду? Итальянец, возможно, хороший игрок. Но по факту он «Зенит» не усилил, – сказал Быстров.

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