Сергей Семак: «Рубин» ждал нашу ошибку и стандарты. Было и одно, и другое»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата России с (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.



- Что ожидали, то и получили. Понятно, что «Рубин» ждал нашей ошибки и стандарты. Было и одно, и другое. Вернуться в игру после 0:2 было сложно, но возможно. Забили один, были моменты забить еще. То, что в сложном матче мы проявили характер – ребята молодцы.

Результат не может радовать, второе поражение подряд. Курьезные индивидуальные ошибки, которые влияют вторую игру на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре.

- Почему в атаке сыграл Шатов, а не Заболотный? Это лишило команду многого, в том числе при стандартах.

– У нас было достаточное количество высоких игроков, не меньше, чем у «Рубина». Этот вопрос мы анализировали. Хотелось, чтобы наши легкие форварды играли более активно. В первом тайме не совсем получалось создавать остроту, немного неправильно и неактивно играли. Во втором тайме сыграли лучше, игра смотрелась по-другому.

- Когда я два дня назад вас спросил об угловых «Рубина» во вратарскую, вы ответили, что есть понимание, как с ними бороться. Могли ли теперь конкретизировать, что именно нужно было делать? Что не получилось в эпизоде с пропущенным голом?

– Уже многие команды пользуются таким розыгрышем. Нужно не давать сопернику опережать, плюс не давать сопернику блокировать вратаря. Помешали выйти Луневу, он не смог добраться до мяча, понадеялись, что он выйдет. В этом моменте присутствовала неразбериха.

В целом мы неоправданно много фолили в начале первого тайма в простых ситуациях. Мы понимали, что «Рубин» этого и ждет. Шанс забить со стандарта гораздо выше, чем с игры. К сожалению, сыграли невнимательно.

- Что скажете по игре Лунева? Сложилось впечатление, что он действовал неуверенно.

– Думаю, второй матч, в котором он допускает ошибки. Тяжелый сезон, есть психологическая усталость, отсюда элементарные ошибки, которые ему несвойственны, – сказал Семак.