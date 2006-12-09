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    Курбан Бердыев: «Молодые игроки «Рубина» впервые вышли на поле и победили лидера»

    Теги Зенит Рубин Сергей Семак Курбан Бердыев премьер-лига Россия Егор Бабурин Раиль Абдуллин Данил Степанов Футбол

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу матче 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский. 

    – Очень важные три очка. Они достались тяжело, но есть удовлетворение от результата.

    - Много молодых в составе. Как это повлияло на игру?

    – Благодарен Всевышнему, что наши молодые игроки впервые вышли на поле и одержали победу на лидером. Заслуженным лидером.
    Абдуллин попросил замену. Степанов вышел хорошо.

    - Неожиданное решение по Бабурину.

    – Почему оно неожиданное? Кто сильнее, тот играет. Бухаров болел долго, доверили Сагитову. Он сыграл хорошо.

    - Сыграло ли в решении по Бабурину его прошлое?

    – Нет. Он очень хорошо выглядит в тренировках. Мы его хотели выпустить уже в домашней игре против «Динамо». Он действительно лучше, причем тут место рождения?

    - Вы как тренер переиграли своего ученика Семака?

    – Нет, это стечение обстоятельств. Семак – достаточно сильный тренер, лучший из молодых. Нужно терпение. Я говорил в начале чемпионата, что «Зенит» будет чемпионом с отрывом.

    - За счет чего Сорокин добился такого прогресса? Он воспитанник питерского футбола, сегодня сделал дубль.

    – Опять намеки на место рождения. У него волнообразная подготовка. Там, где он выглядит хорошо, мы ему доверяем. Сейчас он в достаточно хорошей форме. То, что он хорош на стандартах, это было понятно когда он еще только к нам пришел. У него есть выбор позиции, чутье. Это от всевышнего, – сказал Бердыев. 

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