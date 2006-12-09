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    Эмери о «Спартаке»: «Карпин делал мою жизнь невыносимой. Дзюба настраивал против меня игроков и журналистов»

    Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Валерий Карпин Унаи Эмери Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о проблемах во время работы в «Спартаке» в 2012 году.

    В авторизованной испанцем биографии «Маэстро», написанной Ромейном Молиной, 7 страниц посвящены московскому клубу.

    «У нас с Дзюбой возникали споры. Он был игроком сборной и оказывал огромное влияние на журналистов, поскольку много общался с ними. Так же делали и некоторые другие игроки «Спартака».

    Я начал чувствовать себя в полном одиночестве. Карпин (тогдашний гендиректор «Спартака» – прим. Sports.ru) не оказывал мне ни малейшей помощи.

    Однажды он устроил собрание и начал нападать на мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор у нас пошел серьезный разлад.

    С одной стороны был Карпин, делавший все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. С другой — Дзюба, настраивавший против меня игроков и журналистов, как только он начинал получать меньше игрового времени.

    Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», — написал Эмери.

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