Эмери о «Спартаке»: «Карпин делал мою жизнь невыносимой. Дзюба настраивал против меня игроков и журналистов»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о проблемах во время работы в «Спартаке» в 2012 году.

В авторизованной испанцем биографии «Маэстро», написанной Ромейном Молиной, 7 страниц посвящены московскому клубу.

«У нас с Дзюбой возникали споры. Он был игроком сборной и оказывал огромное влияние на журналистов, поскольку много общался с ними. Так же делали и некоторые другие игроки .

Я начал чувствовать себя в полном одиночестве. Карпин (тогдашний гендиректор – прим. Sports.ru) не оказывал мне ни малейшей помощи.

Однажды он устроил собрание и начал нападать на мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор у нас пошел серьезный разлад.



С одной стороны был Карпин, делавший все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. С другой — Дзюба, настраивавший против меня игроков и журналистов, как только он начинал получать меньше игрового времени.

Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», — написал Эмери.