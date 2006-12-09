Эмери о «Спартаке»: «Карпин делал мою жизнь невыносимой. Дзюба настраивал против меня игроков и журналистов»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о проблемах во время работы в «Спартаке» в 2012 году.
В авторизованной испанцем биографии «Маэстро», написанной Ромейном Молиной, 7 страниц посвящены московскому клубу.
«У нас с Дзюбой возникали споры. Он был игроком сборной и оказывал огромное влияние на журналистов, поскольку много общался с ними. Так же делали и некоторые другие игроки «Спартака».
Я начал чувствовать себя в полном одиночестве. Карпин (тогдашний гендиректор «Спартака» – прим. Sports.ru) не оказывал мне ни малейшей помощи.
Однажды он устроил собрание и начал нападать на мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор у нас пошел серьезный разлад.
С одной стороны был Карпин, делавший все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. С другой — Дзюба, настраивавший против меня игроков и журналистов, как только он начинал получать меньше игрового времени.
Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», — написал Эмери.
в книге Эмери семь страниц о Спартаке. семь страниц вот такого ада... сплошные злодеи вокруг. а вы кому верите в этой истории?) pic.twitter.com/CiMONjCIXd— ZhuraWell (@TimZhur) 8 декабря 2018 г.