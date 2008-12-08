В голосовании за «Золотой мяч» участвовал несуществующий коморский журналист

В голосовании за «Золотой мяч»-2018 был учтен голос несуществующего журналиста, представлявшего Коморы.
В списке France Football, который ежегодно вручает награду лучшему футболисту по результатам голосования журналистов со всего мира, отмечается, что Коморы были представлены журналистом Абду Боиной с сайта albaladcomores.com.
Однако albaladcomores.com прекратил работу еще 6 лет назад, а человек с именем Абду Боина никогда не работал на нем и не имеет к нему никакого отношения.
Представитель Комор в своем рейтинге поставил на первое место Килиана Мбаппе, следом идут Лука Модрич (2-й), Криштиану Роналду (3-й), Эден Азар (4-й) и Мохамед Салах (5-й).
Обладателем «Золотого мяча» в итоге стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.