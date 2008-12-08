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    «ПСЖ» опроверг информацию о возможной продаже Неймара и Мбаппе

    Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе Футбол

    «ПСЖ» опроверг информацию газеты L’Equipe о том, что клуб рассматривает возможность продажи форвардов Неймара и Килиана Мбаппе для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

    «Эта нелепая дезинформация нацелена на то, чтобы в очередной раз испортить отношения между нашим клубом и прессой. Это очередная попытка ухудшить атмосферу вокруг «ПСЖ».

    В среду перед матчем со «Страсбургом» L’Equipe выдумала и вынесла на обложку «проблему Кавани». Учитывая невероятное количество посвященных «ПСЖ» передовиц, впору задуматься о шизофреническом расстройстве редакции этой газеты.

    Несмотря на поток дезинформации и настойчивые попытки L’Equipe накликать на нас беду, «ПСЖ» по-прежнему является самым известным и успешным французским клубом», – говорится в официальном заявлении «ПСЖ».

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