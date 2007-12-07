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    Магомед Адиев: «Анжи» получил деньги от РПЛ. Погасили часть долгов по зарплате»

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Анжи Магомед Адиев кризис Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны РПЛ.

    «Клубу поступили деньги от лиги. Это такой авансовый платеж в счет тех денег, которые мы должны были заработать за участие в турнире по договору с лигой.

    То есть раньше они начислялись маленькими частями, а нам их дали вперед. Незначительная часть поступила вчера вечером.

    Полностью долги по зарплате нам не закрыли, кому-то половину, кому-то меньше, но хоть какие-то деньги.

    От себя хотел бы поблагодарить Сергея Геннадьевича Прядкина за внимание, которое он нам уделяет», – сказал Адиев.

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