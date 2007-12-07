Магомед Адиев: «Анжи» получил деньги от РПЛ. Погасили часть долгов по зарплате»

Главный тренер «Анжи» рассказал о финансовой поддержке со стороны РПЛ.

«Клубу поступили деньги от лиги. Это такой авансовый платеж в счет тех денег, которые мы должны были заработать за участие в турнире по договору с лигой.

То есть раньше они начислялись маленькими частями, а нам их дали вперед. Незначительная часть поступила вчера вечером.

Полностью долги по зарплате нам не закрыли, кому-то половину, кому-то меньше, но хоть какие-то деньги.

От себя хотел бы поблагодарить Сергея Геннадьевича Прядкина за внимание, которое он нам уделяет», – сказал Адиев.

Сергей Прядкин: «Если у «Анжи» будет критическая ситуация, попробуем дать им кредит от РПЛ»