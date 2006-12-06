«Уфа» 10 декабря представит новичка. Это известный российский игрок старше 30 лет

«Уфа» представит нового игрока команды 10 декабря во время клубного праздника День футбола.

«Новый игрок – россиянин, опытный ветеран, очень и очень известный, универсал, но крупный – скорее, даже таранного типа.

Это семьянин и душа компании. Неизвестно, как он заиграет в клубе. Скорее, его берут для поднятия медийности клуба», – сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник.

Ранее «Башинформ» сообщал, что генеральный директор «Уфы» ведет переговоры со свободным агентом из команды российской премьер-лиги. Его возраст чуть больше 30 лет.