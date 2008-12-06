Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Экс-чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018. Деньги он так и не получил

    Теги Сборная России по футболу ФИФА ЧМ-2018 политика Футбол

    Бывший чиновник ФИФА Рафаэль Сальгеро, осужденный за коррупцию, рассказал о взятках, которые ему предлагали перед голосованием за страну-хозяйку ЧМ-2018.

    Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии с Бельгией и Португалии с Испанией. 

    Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.

    Сальгеро рассказал, что проголосовал, как ему говорили, но взятку он так и не получил. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться