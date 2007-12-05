Олег Кононов: «В первом тайме «Спартак» играл плохо, и это мягко сказано. Календарь непростой»

Главный тренер Олег Кононов прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 1/4 Олимп Кубка России.

– Первый тайм отыграли плохо, и это мягко сказано. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки. Но было много потерь перед штрафной, не было обострения. Ребята отбирали, но абсолютно не обостряли.

Во втором тайме играли быстрее, и могли забить больше, чем один. Но не успевали в контрпрессинг, поэтому соперник проводил ответные атаки, одна из которых завершилась голом.

Календарь непростой. Я ребят поблагодарил, но надо было выигрывать. Есть шансы в ответном матче. Даже если бы проиграли, то в Екатеринбурге мы в любом случае будем настроены на то, чтобы выходить в полуфинал.

– Насколько серьезна травма Комбарова? И вместо кого вышел бы Ташаев, если бы не вынужденная замена?

– Пока не знаем, но возможно просто спазм. Не буду отвечать на второй вопрос.

– Не было желания после эмоционального матча с «Локо» сделать большую ротацию, чем сегодня?

– Я думал об этом. Думал выпустить сразу трех игроков, но возможно игрокам, которые не играли в последнее время, очень сложно было бы войти в игру.

Поэтому принял решение сохранить состав, особенно четверку атаки. Они создают игру в атаке с голевыми моментами и голами.

Сегодня такие моменты были — к сожалению, реализовали только один. Мы должны вести интенсивную игру все 90 минут, – сказал Кононов.