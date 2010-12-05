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    Адвокат Кокорина: «Конечно, мы будем обжаловать приговор»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила о намерении обжаловать решение суда о продлении срока заключения под стражу футболиста.

    «Да, конечно, мы будем обжаловать приговор», — сказала Стукалова.

    Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Согласно решению суда, футболисты останутся под стражей в СИЗО до 8 февраля. Этот вердикт касается и других фигурантов – Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

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