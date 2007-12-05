Виктор Гусев: «Перетурин обиделся, я якобы перехватил у него футбольную программу. Видит бог, я от нее отказывался»

Комментатор Первого канала Виктор Гусев в подкасте Sports.ru «Голос» рассказал об отношениях с Владимиром Перетуриным. Перетурин вел на Первом программу «Футбольное обозрение». Позже вместо нее появилась программа «На футболе с Виктором Гусевым». Слушайте полное интервью в Apple Podcasts и на Android-смартфонах.

– К сожалению, Перетурин на меня обиделся. Я якобы перехватил у него футбольную программу. Это совершенно не так. Когда стало ясно, что мы общеполитический и социальный канал, что спорт присутствует только в виде больших трансляций, то решили отказаться от «Футбольного обозрения». Владимир Иванович не вел его год, два, три – и только по прошествии какого-то времени мне предложили другую программу. Я назвал ее «Время футбола», но пришлось поменять название, потому что она стояла после программы Познера «Времена». Так она стала называться «На футболе с Виктором Гусевым».

– Насколько я помню, ваша программа была очень похожа на «Футбольное обозрение».

– Думаю, не похожа. Только тем, что было условие показать все голы. Проблема в том, что требовалась, чтобы программа была меньше завязана на футболе. Это было время, когда начали появляться желтые, сенсационные, скандальные программы. Они имели успех. Наверное, время требовало этого и от нас. Но хронометраж маленький – 25 минут, без рекламы – 20, а еще надо показать все голы. Если бы мы и от голов отказались, болельщики бы нам не простили. И мы вертелись в скованных с точки зрения хронометража условиях.

Вторая проблема была в том, что мы выходили ночью – в час, два часа. Часто это была ночь с понедельника на вторник, хотя тур был в субботу. Когда потом говорили «что-то не очень рейтинги»... Извините, какие рейтинги в ночь понедельника?

Заочно отвечая Владимиру Ивановичу, которого, к сожалению, уже нет с нами: видит бог, я отказывался от этой программы. Я понимал, что будут все эти проблемы. Я отказывался, но мне сказали, что отказываться нельзя. Нужно делать, кто еще может делать? Я не отнимал программу, я фактически пошел как подневольный.

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