Адвокат Кирилла Кокорина: «Своей тонкой рукой он ударил Пака, а у того нашли черепно-мозговую травму!»

Адвокат Кирилла Кокорина, брата форварда Александра, выступил в защиту своего клиента на сегодняшнем слушании о мере пресечения.

«Государственная машина преподнесла достаточный урок моему юному доверителю. Человек на глазах изменился. Мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу. Это молодой парень, ему уроки надо учить! Он студент второго курса.

Мощнейший злодей. Ему вменяется 4 эпизода. Именно так следствие рисует моего подзащитного. Его, на фоне этих сильных ребят. Он сам тоже сильный, но пока скорее духом.

Своей тонкой рукой, ладонью этой руки Кирилл Кириллович ударил Пака. А у того нашли закрытую черепно-мозговую травму!» – заявил на заседании адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

Новый суд: выпустят Кокорина или Мамаева из СИЗО? Онлайн