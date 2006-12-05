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    Луис Адриано: «Спартаку» по силам выиграть РПЛ»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Олег Кононов Футбол

    Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о работе под руководством главного тренера Олега Кононова и оценил шансы команды в чемпионской гонке РПЛ.

    — Кононов признался, что нашел «Спартак» в тяжелом моральном состоянии, и рассказал, что ввел послематчевые командные ужины.

    — Да, он сказал правду. Нам действительно было нелегко. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков.

    Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

    – Верите в то, что вам по силам вернуться в чемпионскую гонку?

    — Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам, – сказал Адриано.

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