Луис Адриано: «Спартаку» по силам выиграть РПЛ»

Форвард Луис Адриано поделился мнением о работе под руководством главного тренера и оценил шансы команды в чемпионской гонке РПЛ.

— Кононов признался, что нашел «Спартак» в тяжелом моральном состоянии, и рассказал, что ввел послематчевые командные ужины.

— Да, он сказал правду. Нам действительно было нелегко. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков.

Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

– Верите в то, что вам по силам вернуться в чемпионскую гонку?

— Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам, – сказал Адриано.