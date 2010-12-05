Жозе Моуринью: «МЮ» понадобится чудо, чтобы финишировать в топ-4»

Главный тренер Жозе Моуринью оценил шансы команды на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.

После 14 матчей манкунианцы занимают в таблице 8-е место.

«В прошлом сезоне, учитывая уровень мастерства нашей команды в сравнении с конкурентами по топ-4, я говорил, что второе место в АПЛ – это фантастика.

Нынче у нас еще больше проблем, и это подтверждает сказанное мной на старте сезона: «Нам будет крайне тяжело». Сейчас мы должны стараться набирать как можно больше очков. Понадобится чудо, чтобы финишировать в топ-4», – сказал Моуринью.

Жозе Моуринью: «Думаю, к концу года «МЮ» будет в топ-4»