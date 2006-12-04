Агенты Модрича уклонялись от налогов при продлении контракта с «Реалом». Экономия составила 6 млн евро

Агенты полузащитника «Реала» Луки Модрича мошенническим путем уклонялись от уплаты налогов при подписании игроком нового контракта с клубом.

Хорватский хавбек, выступающий за королевский клуб с 2012 года, продлевал соглашение с мадридцами в 2014 году (его зарплата увеличилась до 10 миллионов евро в год) и в 2016-м (до 12,7 млн).

В обоих случаях интересы футболиста в качестве агента представляла компания Top Sports Consulting, владельцем которой является Зоран Лемич. Компания зарегистрирована в Республике Сербской – энтитете на территории Боснии и Герцеговины.

Однако как стало известно Football Leaks, реальным агентом Модрича является брат Зорана Лемича Владика Лемич. Его компания Reina, зарегистрированная в Бельгии, в 2012 году при переходе Луки из «Тоттенхэма» в «Реал» получила в качестве комиссионных два миллиона евро.

Владика Лемич в сделках по продлению контракта с Модричем использовал компанию брата в связи с тем, что в Боснии и Герцеговине налог на данный вид деятельности гораздо ниже, чем в Бельгии (10% против 33%).

В 2014 году, когда хорват первый раз продлил контракт с «Реалом», Владика Лемич через боснийскую компанию брата получил в качестве комиссионных 2,4 миллиона евро, а в 2016-м – 1,5 миллиона.

Football Leaks утверждают, что агенты Модрича Владика Лемич и Предраг Миятович через вышеупомянутую Top Sports Consulting организовали еще несколько трансферных сделок. В период с 2014 по 2017 год компания заработала 26 миллионов евро при налоге всего 10%. Экономия, таким образом, составила 6 миллионов евро по сравнению с тем, если бы все сделки были осуществлены в бельгийской компании Лемича.

«Подобная схема – типичный пример мошенничества», – заявил профессор налогового права Льежского университета Денис-Эммануэль Филипп.

Его мнение подтвердили и другие эксперты. Владика Лемич, его брат Зоран и Предраг Миятович отказались комментировать данную ситуацию.

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