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    «Ман Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА финансовый фэйр-плей Football Leaks Александер Чеферин Футбол

    «Манчестер Сити» может попасть под санкции УЕФА.

    Английский клуб могут отстранить участия в еврокубках, если в ходе нового расследования будет доказано, что «Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей.

    Ранее информация об уходе «Ман Сити» от ФФП сообщалась Football Leaks – в частности, что владелец клуба выплатил в бюджет 67 миллионов евро за спонсора – Etihad Airways, в то время как авиакомпания перечислила всего 9 миллионов.

    УЕФА подтвердил, что расследование в отношении «Сити» действительно ведется.

    «Мы оцениваем ситуацию. Этим занимается независимая комиссия. Очень скоро у нас будут ответы на вопрос, чем закончится это дело», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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