«Ман Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

«Манчестер Сити» может попасть под санкции .

Английский клуб могут отстранить участия в еврокубках, если в ходе нового расследования будет доказано, что «Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей.

Ранее информация об уходе от ФФП сообщалась Football Leaks – в частности, что владелец клуба выплатил в бюджет 67 миллионов евро за спонсора – Etihad Airways, в то время как авиакомпания перечислила всего 9 миллионов.

УЕФА подтвердил, что расследование в отношении «Сити» действительно ведется.

«Мы оцениваем ситуацию. Этим занимается независимая комиссия. Очень скоро у нас будут ответы на вопрос, чем закончится это дело», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.