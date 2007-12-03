Модрич, Рамос с семьей и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

На торжественном мероприятии будут присутствовать представители : президент Флорентино Перес, капитан Серхио Рамос вместе со своей семьей и полузащитник . После подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», защитник «Реала» Рафаэль Варан шел вторым, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 3-м.

Мероприятие посетят также послы «Реала» – и Роберто Карлос.

Церемония пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.