Модрич, Рамос с семьей и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
На торжественном мероприятии будут присутствовать представители «Реала»: президент Флорентино Перес, капитан Серхио Рамос вместе со своей семьей и полузащитник Лука Модрич. После подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», защитник «Реала» Рафаэль Варан шел вторым, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 3-м.
Мероприятие посетят также послы «Реала» – Рауль и Роберто Карлос.
Церемония пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.