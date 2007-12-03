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    Модрич, Рамос с семьей и Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

    Теги Реал Мадрид Роберто Карлос Серхио Рамос Рауль светская хроника Лука Модрич Флорентино Перес Золотой мяч Футбол

    Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». 

    На торжественном мероприятии будут присутствовать представители «Реала»: президент Флорентино Перес, капитан Серхио Рамос вместе со своей семьей и полузащитник Лука Модрич. После подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», защитник «Реала» Рафаэль Варан шел вторым, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 3-м.

    Мероприятие посетят также послы «Реала» – Рауль и Роберто Карлос.

    Церемония пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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