Алькасер повторил рекорд бундеслиги по голам с замены. Всего у него 10 мячей в 8 матчах

«Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 13-го тура чемпионата Германии (2:0).
Второй гол дортмундцев в концовке игры забил вышедший на замену нападающий Пако Алькасер.
25-летний форвард в нынешнем розыгрыше бундеслиги забил уже 9 мячей, появившись на поле по ходу игры.
Он повторил рекорд турнира по этому показателю. 9 мячей с замены в сезоне-2002/03 забил экс-форвард «Штутгарта» Ионел Ганя, а в сезоне-2016/17 это удалось сделать нападающему «Фрайбурга» Нильсу Петерсену.
В общей сложности у Алькасера 10 голов в 8 матчах немецкого первенства, испанец возглавляет гонку бомбардиров после 13 туров.
Он также повторил достижение бывшего нападающего «Гамбурга» Герта Дерфеля и теперь делит с ним рекорд по числу голов в первых восьми матчах среди дебютантов турнира.