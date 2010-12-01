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    Алькасер повторил рекорд бундеслиги по голам с замены. Всего у него 10 мячей в 8 матчах

    Теги Боруссия Дортмунд Ионел Ганя Фрайбург рекорды Нильс Петерсен Пако Алькасер Футбол

    «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 13-го тура чемпионата Германии (2:0).

    Второй гол дортмундцев в концовке игры забил вышедший на замену нападающий Пако Алькасер.

    25-летний форвард в нынешнем розыгрыше бундеслиги забил уже 9 мячей, появившись на поле по ходу игры.

    Он повторил рекорд турнира по этому показателю. 9 мячей с замены в сезоне-2002/03 забил экс-форвард «Штутгарта» Ионел Ганя, а в сезоне-2016/17 это удалось сделать нападающему «Фрайбурга» Нильсу Петерсену.

    В общей сложности у Алькасера 10 голов в 8 матчах немецкого первенства, испанец возглавляет гонку бомбардиров после 13 туров.

    Он также повторил достижение бывшего нападающего «Гамбурга» Герта Дерфеля и теперь делит с ним рекорд по числу голов в первых восьми матчах среди дебютантов турнира.

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