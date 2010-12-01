Алькасер повторил рекорд бундеслиги по голам с замены. Всего у него 10 мячей в 8 матчах

обыграла «Фрайбург» в матче 13-го тура чемпионата Германии (2:0).

Второй гол дортмундцев в концовке игры забил вышедший на замену нападающий .

25-летний форвард в нынешнем розыгрыше бундеслиги забил уже 9 мячей, появившись на поле по ходу игры.

Он повторил рекорд турнира по этому показателю. 9 мячей с замены в сезоне-2002/03 забил экс-форвард Ионел Ганя, а в сезоне-2016/17 это удалось сделать нападающему Нильсу Петерсену.

В общей сложности у Алькасера 10 голов в 8 матчах немецкого первенства, испанец возглавляет гонку бомбардиров после 13 туров.

Он также повторил достижение бывшего нападающего Герта Дерфеля и теперь делит с ним рекорд по числу голов в первых восьми матчах среди дебютантов турнира.