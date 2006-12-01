«Ривер Плейт» отказался проводить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

«Ривер Плейт» выступил с заявлением по поводу переноса ответного финального матча Кубка Либертадорес в Мадрид.

подтверждает свой отказ менять место проведения матча. Клуб понимает, что решение о переносе вредит турниру, вредит тем, кто купил билеты, и влияет на равенство сторон в праве на поддержку на своем поле.

Ниже представлены причины, почему «Ривер Плейт» придерживается вышеупомянутой позиции:

– Ответственность за необеспечение безопасности 24 ноября за пределами периметра, установленного при проведении матча, несут власти региона. «Ривер Плейт» сожалеет о произошедшем, но это ни в коем случае не является ответственностью клуба.

– В субботу 66 тысяч человек терпеливо ждали начала игры, в воскресенье они вновь пришли на стадион. Сейчас этих людей хотят несправедливо лишить возможности посмотреть игру в связи с расстоянием до нового места проведения матча и возрастающими в связи с этим расходами.

– Непостижимо, что самое главное класико Аргентины не может пройти в стране, которая принимает в эти дни саммит G20. Футбольная ассоциация Аргентины и весь аргентинский футбол не должны допустить препоны проведению суперкласико в нашей стране», – говорится в заявлении «Ривера».

24 ноября перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес (первый матч – 2:2) фанаты «Ривер Плейт» атаковали командный автобус «Бока Хуниорс». Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, а одному игроку осколок попал в глаз.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Через разбитые окна газ попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.



Дата проведения игры переносилась несколько раз. В итоге было принято решение провести матч в Мадриде 9 декабря на стадионе .