«Краснодар»: «Матч ТВ» отказался переносить начало матча с «Уралом». Не удивлены такому отношению»

сообщил, что «Матч ТВ» отказался перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против на более позднее время.

«Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

Мы попросили перенести встречу «Краснодар» – «Урал» на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков», – написано в инстаграме «Краснодара».

Матч «Краснодар» – «Урал» состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени.