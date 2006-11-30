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    «Краснодар»: «Матч ТВ» отказался переносить начало матча с «Уралом». Не удивлены такому отношению»

    Теги премьер-лига Россия телевидение Урал Краснодар Матч ТВ Футбол

    «Краснодар» сообщил, что «Матч ТВ» отказался перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против «Урала» на более позднее время.

    «Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех. 

    Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» – «Урал» на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

    Мы не удивлены такому отношению и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков», – написано в инстаграме «Краснодара».

    Матч «Краснодар» – «Урал» состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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