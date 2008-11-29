«Барселона» в рекордный 20-й раз выиграла группу в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Каталонский клуб досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе.

Каталонцы в пяти турах набрали 13 очков и опережают «Тоттенхэм» и «Интер» (по 7 очков), которые поборются за вторую путевку в плей-офф.

«Барса» в рекордный 20-й раз выиграла свою группу в Лиге чемпионов. Всего трижды за все время участия в турнире каталонцам не удавалось это сделать.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Барселона».