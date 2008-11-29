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    «Барселона» в рекордный 20-й раз выиграла группу в Лиге чемпионов

    Теги Интер ПСВ Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    «Барселона» обыграла ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

    Каталонский клуб досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе.

    Каталонцы в пяти турах набрали 13 очков и опережают «Тоттенхэм» и «Интер» (по 7 очков), которые поборются за вторую путевку в плей-офф.

    «Барса» в рекордный 20-й раз выиграла свою группу в Лиге чемпионов. Всего трижды за все время участия в турнире каталонцам не удавалось это сделать.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Барселона».

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