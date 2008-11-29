Месси забил 6 голов в 3 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» открыл счет в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (1:0, второй тайм).

Для аргентинца этот гол стал шестым в трех проведенных матчах в текущем розыгрышем ЛЧ – в первой игре с ПСВ (4:0) он сделал хет-трик, а в матче с (4:2) – дубль. Обе встречи с «Интером» 31-летний игрок пропустил из-за травмы.

Месси догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место (по шесть голов).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры ПСВ – «Барселона».