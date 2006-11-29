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    Семин о календаре: «РПЛ не сделала ничего, чтобы мы могли получать очки в ЛЧ»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Галатасарай Лига чемпионов Организация РПЛ Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов (2:0) высказался на тему календаря команды. 

    «Самые положительные комментарии, мы не заслуживали ноль очков. Каждую игру мы старались играть, а не отсиживаться в обороне. Не получалась реализация, а сегодня хорошо сработали в завершающей стадии атак.

    Жаль, что у нас осталась одна игра, мы для себя почувствовали Лигу чемпионов. Акцентировали внимание на своих индивидуальных действиях. Что касается психологии, сказал, что у нас осталось всего две игры.

    Хотел бы заострить внимание на то, что лига не сделала ничего, чтобы мы могли получать очки в ЛЧ. Ни в одном моменте не помогли нам в том, что касается календаря. В этой ситуации было сложно выйти из группы», — сказал Семин.

    «Локо» взял первые очки в ЛЧ и вернулся в дело. Есть шанс на Лигу Европы

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