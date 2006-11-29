Юрий Семин: «Жалко, что «Локомотиву» в Лиге чемпионов осталось провести только одну игру»

Главный тренер Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над (2:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Простых матчей в Лиге чемпионов не бывает. Я очень доволен. Игра была сбалансированная. Футболисты играли хорошо как в атаке, так и при переходе к оборонительным действиям. Поэтому и победили.

Немножко жалко, что в Лиге чемпионов нам осталось провести только одну игру. Потому что это такой турнир, который многое определяет. Наверное, мы заслуживали эти очки, потому что и в предыдущих матчах имели моменты, просто не реализовывали их. Это и есть опыт.

Мы старались забить третий мяч. И забили, но не знаю, был там офсайд или нет, все на грани было. Мы бежали вперед, хотели еще забить, но надо было и обороняться. Ни в коем случае нельзя играть сломя голову. Пытаясь забить третий гол, можно пропустить два, ведь это Лига чемпионов, против нас играла хорошая команда», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».