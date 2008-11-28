«Бавария» не собирается продлевать контракты с Рибери и Роббеном

Полузащитники Франк Рибери и покинут «Баварию» по окончании сезона.

Как утверждает Bild, обоим футболистам не будут предложены новые контракты. Их действующие соглашения с мюнхенским клубом истекают в конце сезона.

35-летний Рибери уже рассматривает предложения от зарубежных клубов, француз намерен покинуть чемпионат Германии.

34-летний Роббен намерен борется за новый однолетний контракт, но продление соглашения маловероятно.

Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, Роббен – с 2009-го.