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    «Бавария» не собирается продлевать контракты с Рибери и Роббеном

    Теги Бавария Франк Рибери Арьен Роббен бундеслига Германия возможные трансферы Футбол

    Полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен покинут «Баварию» по окончании сезона.

    Как утверждает Bild, обоим футболистам не будут предложены новые контракты. Их действующие соглашения с мюнхенским клубом истекают в конце сезона.

    35-летний Рибери уже рассматривает предложения от зарубежных клубов, француз намерен покинуть чемпионат Германии.

    34-летний Роббен намерен борется за новый однолетний контракт, но продление соглашения маловероятно.

    Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, Роббен – с 2009-го.

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