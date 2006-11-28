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    Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Роман Зобнин Футбол

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин стал «Джентльменом года» по версии «Комсомольской правды» и Sport24.

    Приз имени Федора Черенкова вручается с 1994 года футболистам, которые отметились не только спортивными успехами, но и благородным поведением на поле.

    «Мнение наших экспертов было единодушным: в 2018 году Джентльменом года должен быть Роман Зобнин! В эти непростые для «Спартака» времена именно он является для трибун настоящим лидером команды. Таким же надежным, каким был для всей страны летом, когда в составе сборной России со своими товарищами делал все, чтобы вновь повернуть людей лицом к национальной команде», – говорится на сайте «КП».

    Сообщается, что торжественная церемония награждения Зобнина состоится в декабре после возвращения полузащитника из Италии, где сейчас он проходит реабилитацию после операции на колене.

    По традиции победителю вручается настоящий смокинг и дружеский шарж.

    Напомним, что в прошлом году лауреатом стал другой представитель «Спартака» – вратарь Артем Ребров. 

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