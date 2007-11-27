Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виктор Гончаренко: «Сбросили обороты, когда повели в счете. Опытный соперник перехватил инициативу»

    Теги ЦСКА Кирилл Набабкин Виктория Пльзень Лига чемпионов Виктор Гончаренко Георгий Щенников Никита Чернов Ильзат Ахметов Хердюр Магнуссон Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией» (1:2), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

    – «Виктория» заслужила победу, или мы заслужили поражение. И то, и другое правильно. Сбросили обороты, когда повели в счете. Перестал держаться мяч, перестали играть в центре поля. Опытный соперник перехватил инициативу, создавал моменты. Надо признать поражение и двигаться вперед.

    – Замена Щенникова вынужденная?

    – Отравился и попросил замену.

    – Почему Чернов играл на месте Магнуссона, а не Набабкин?

    – В конце пытались найти разные варианты, меняли их позициями.

    – Что скажете в раздевалке «Сантьяго Бернабеу»?

    – Останется в раздевалке.

    – Не боитесь, что такое поражение скажется на последних матчах в РПЛ?

    – Все последние игры – качание вверх и вниз. Казалось, все пойдет вверх, но мы можем сильно провалиться, а потом подняться. Есть много дней, чтобы восстановиться и подвести команду к следующим играм.

    – Предполагали, что Ахметов сыграет? Восстановление затянулось?

    – Решили не рисковать, плюс восстановление затянулось.

    – К перерыву ЦСКА перестал показывать атакующий футбол, опустились в оборону, перестали держать мяч. Почему не перестроили игру, команда играла так же во втором тайме?

    – Последние 15 минут первого тайма смотрелись плохо. Второй тайм не такой. Мы глубоко сидели, но во втором тайме наше расположение было лучше, – сказал Гончаренко.

    ЦСКА претендовал на плей-офф ЛЧ. А теперь подвисла даже Лига Европы

    Опрос

    Выйдет ли ЦСКА в Лигу Европы?

    3385 голосов 15
    • Да
      16%
    • Нет
      84%

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться