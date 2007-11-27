Виктор Гончаренко: «Сбросили обороты, когда повели в счете. Опытный соперник перехватил инициативу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией» (1:2), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– «Виктория» заслужила победу, или мы заслужили поражение. И то, и другое правильно. Сбросили обороты, когда повели в счете. Перестал держаться мяч, перестали играть в центре поля. Опытный соперник перехватил инициативу, создавал моменты. Надо признать поражение и двигаться вперед.

– Замена Щенникова вынужденная?

– Отравился и попросил замену.

– Почему Чернов играл на месте Магнуссона, а не Набабкин?

– В конце пытались найти разные варианты, меняли их позициями.

– Что скажете в раздевалке «Сантьяго Бернабеу»?

– Останется в раздевалке.

– Не боитесь, что такое поражение скажется на последних матчах в РПЛ?

– Все последние игры – качание вверх и вниз. Казалось, все пойдет вверх, но мы можем сильно провалиться, а потом подняться. Есть много дней, чтобы восстановиться и подвести команду к следующим играм.

– Предполагали, что Ахметов сыграет? Восстановление затянулось?

– Решили не рисковать, плюс восстановление затянулось.

– К перерыву ЦСКА перестал показывать атакующий футбол, опустились в оборону, перестали держать мяч. Почему не перестроили игру, команда играла так же во втором тайме?

– Последние 15 минут первого тайма смотрелись плохо. Второй тайм не такой. Мы глубоко сидели, но во втором тайме наше расположение было лучше, – сказал Гончаренко.

ЦСКА претендовал на плей-офф ЛЧ. А теперь подвисла даже Лига Европы