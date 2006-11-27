У «Спартака» появится свой мобильный оператор – «Спартак мобайл»

в партнерстве с «Вымпелкомом» создаст для своих болельщиков виртуальный мобильный оператор – «Спартак мобайл».

Об этом сообщил вице-президент оператора Арташес Сивков и подтвердил представитель клуба.

Красно-белые предложат своим поклонникам связь по специальным тарифам, скидкам и условиям.

В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки.

Официальный запуск запланирован на весну 2019 года. При этом сим-карты оператора будут исполнены в красно-белом цвете.

Как сообщают «Ведомости», тарифы нового оператора уже опубликованы на его сайте. Линейка называется «Народный» и состоит из трех вариаций, каждая из которых предлагает безлимитные звонки на номера «Билайна».