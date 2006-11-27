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    У «Спартака» появится свой мобильный оператор – «Спартак мобайл»

    Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес болельщики Футбол

    «Спартак» в партнерстве с «Вымпелкомом» создаст для своих болельщиков виртуальный мобильный оператор – «Спартак мобайл».

    Об этом сообщил вице-президент оператора Арташес Сивков и подтвердил представитель клуба.

    Красно-белые предложат своим поклонникам связь по специальным тарифам, скидкам и условиям.

    В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки.

    Официальный запуск запланирован на весну 2019 года. При этом сим-карты оператора будут исполнены в красно-белом цвете.

    Как сообщают «Ведомости», тарифы нового оператора уже опубликованы на его сайте. Линейка называется «Народный» и состоит из трех вариаций, каждая из которых предлагает безлимитные звонки на номера «Билайна».

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