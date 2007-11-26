Василий Уткин: «Анжи» умрет первым. А память о «Енисее» пусть уносит в Северный Ледовитый океан»

Журналист и комментатор поделился мнением о перспективах «Анжи» и «Енисея» в РПЛ.

«Анжи» умрет первым. Наверное, после Нового года мы увидим уже команду, составленную из дублеров.

В общем, это единственный путь, чтобы не потерять лицензию, не начинать снова со второго дивизиона, с возрождения команды под новым именем и юридическим лицом. уже это проходила, мы еще раз, наверное, это увидим, а футболисты разбегутся.

В группе отстающих слегка особняком стоит . Хотя как какой это особняк? Особняк возвышается, а «Енисей» – это скорее подвал.

Это команда, которая не могла позволить себе играть с 1-го тура дома в Красноярске. Команда, которая не может позволить себе уволить тренера, потому что у нее нет на это денег. Команда, которая не смогла найти себе тренера, который завоевал имя не в игроцкую карьеру, а тренерскими деяниями.

Чего ждать от этой команды, которая собирается играть в манеже. Боже ты мой, в 2018 году! После проведения чемпионата мира в России. На что это похоже, кому нужен такой «Енисей»?

Енисей, слава богу, – незамерзающая река, течет в Северный Ледовитый океан. Вот пускай туда и уносит память об этой команде, и пускай она там уже где-нибудь наконец замерзнет, раз уж сам «Енисей» на это сподобиться не может», – сказал Уткин.

«Енисей» набрал 9 очков в 15 турах и замыкает таблицу РПЛ после первого круга. «Анжи», набрав 14 очков, идет 14-м.